بعد مداهمة شقتها واعتقالها.. الفتلاوي تكشف اخر مستجدات قضيتها

2021/11/01 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الاعلامية العراقية زمن الفتلاوي، الاثنين، بنقل قضيتها من البصرة الى بغداد لتفادي الضغط على القضاة، فيما اكدت ان الكاظمي امر بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهزة التي اعتقلت الفتلاوي.

وقالت الفتلاوي في تصريحات صحفية تابعها NRT عربية (1 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيقية بحق مكافحة اجرام البصرة لاعتقاله الصحفية زمن الفتلاوي بشكل مسيء وغير لائق، وذلك عقب لقاء الاخيرة".

واضافت الفتلاوي ان "ريس الوزراء ناقش معها قضية اعتقالها، حيث اكد رفضه القاطع للطريقة المسيئة التي قامت بها قوة مكافحة اجرام البصرة".

ووجه الكاظمي بـ "تشكيل لجنة تحقيقية باشراف مباشر منه بحق القوة التي اعتقلتها بشكل غير لائق ومسيء للصحفيين والمرأة العراقية".

فيما طالبت الفتلاوي "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى نقل قضيتها من البصرة الى بغداد لعدم تسيسها والضغط على القضاة في المحافظة".

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