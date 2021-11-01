2021/11/01 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم

الاثنين، الإطاحة بـ"ابو براء" في أيسر

الموصل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فوج طوارئ الشرطة الأول في

شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة

ومن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى تطيح بـ"ابو براء" في أيسر الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى تطيح بـ"ابو براء" في أيسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).