بالارقام.. مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في تشرين الأول 2021

2021/11/01 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من

العملة الصعبة خلال شهر تشرين الاول

الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار .

وذكر مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية،

أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين

الاول الماضي في ال

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