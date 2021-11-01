للتخلص من الأرق..كوب واحد مساءً يساعدك على نوم عميق

2021/11/01 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتاد البعض شرب كوب من الحليب بعد العشاء لتعزيز النوم الجيد ليلاً، فالحليب له خصائص مهدئة ومحفزة للنوم، نظرا لاحتوائه على مركبات حيوية مثل التربتوفان والميلاتونين.

يعاني سكان المعمورة من مشكلات في النوم بنسب تتراوح ما بين 1.6% إلى 56.0% وسط مؤشرات على تزايد مستمر في بعض البلدان، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية.

وفيما يلي يورد التقرير الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول كوب من الحليب قبل الخلود إلى النوم بشكل منتظم كل ليلة:

يعزز جودة النوم

يحتوي الحليب ومنتجات الألبان على كمية عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدم لتفتيت البروتينات في الجسم، عند تناول من الحليب، يستخدم الجسم التربتوفان لصنع بعض الإنزيمات الحيوية مثل السيروتونين والميلاتونين، والتي تعد بالغة الأهمية لتنظيم الحالة المزاجية والتأثير على دورة النوم والاستيقاظ، وبتناول كوب من الحليب يتم تعزيز جودة النوم ويمكن أن يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم.

رفع درجة حرارة الجسم

ووفقًا لدراسات عديدة، يمكن أن يؤدي تناول الحليب الساخن إلى زيادة احتمالية النوم بمعدل أسرع، وترجح نتائج الدراسات أن يكون السبب لأن الحليب الدافئ يزيد من إمداد الدم في الجسم بالكامل وصولا إلى القدمين، بما يساعد على زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية أي بلوغ درجة الحرارة المثالية التي تقدر بـ32 درجة مئوية للحصول على أفضل نوعية نوم.

تقليل التوتر

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الحليب في نهاية اليوم له تأثير واعد على النوم ومشاكل النوم المرتبطة بالتوتر والقلق والتي يمكن أن تصيب بحالة من الأرق، تشير نتائج الدراسة إلى كوب من الحليب في المساء يمنح خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل استثارة الجهاز العصبي المركزي، بالإضافة إلى المساهمة في إفراز الميلاتونين والسيروتونين، وبالتالي تقليل التوتر والحث على نوم أفضل.

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