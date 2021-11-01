2021/11/01 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 13 إرهابياً عملوا مع داعش تحت كنى وعناوين مختلفة بنينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 إرهابياً عملوا مع داعش تحت كنى وعناوين مختلفة بنينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 إرهابياً عملوا مع داعش تحت كنى وعناوين مختلفة بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).