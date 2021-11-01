القضاء يحكم بالسجن 6 سنوات بحق مدير عام بلدية المنصور سابقاً

2021/11/01 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر القضاء، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق مدير عام بلدية المنصور سابقاً.

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد إكمال تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، القضاء حكم على المتهم "علي جار الله" مدير عام بلدية المنصور سابقا بالسجن لمدة 6 سنوات عن قضية استلامه مبالغ مالية "رشوة" قدرها 600 مليون كانت مخصصة للعجلات المستخدمة في حملات النظافة لدائرة البلدية في اعوام 2016-2017-2018".

وأضاف المصدر، أنه "لا زالت لدى المتهم قضايا اخرى قيد التحقيق".

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