القضاء يصدر بياناً عن حكم الاعدام لقاتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة

2021/11/01 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مجلس القضاء الاعلى ان محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اقدم على قتل المجنى عليهما (احمد عبد الصمد) الذي يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية و(صفاء عبد الحميد) الذي يعمل مصورا في القناة نفسها اثناء تغطيتهما تظاهرات جرت في محافظة البصرة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان : :" ان المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة والتي حدثت مطلع العام الحالي والهدف منها زعزعة الامن والاستقرار واشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية ".وأضاف أن " الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005"./انتهى9

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