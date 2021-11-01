(أوبك +) تعقد اجتماعها الـ22 الخميس المقبل عبر الاتصال المرئي

2021/11/01 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يعقد وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها بقيادة روسيا اجتماعهم الثاني والعشرين يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي.وأشاد وزير النفط الكويتي محمد الفارس باستراتيجية (أوبك +) في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا وفق خطة الزيادة شهريا التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم (19) ل(أوبك +) في شهر تموز الماضي " .وقال الوزير في بيان قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري الـ43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع ال22 لـ(أوبك +) ONOMM اللذين سيعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي إن «استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق».وأضاف أن "هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق " .وأكد أن " التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم "./انتهى2

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