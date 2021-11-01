بالوثيقة.. العراق يعتمد شهادة اللقاح للسفر من هذا التاريخ

2021/11/01 | 12:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببراز شهادة اللقاح الدولية بالاضافة الى المسحة السالبة ابتداءً من تاريخ 22 تشرين الثاني 2021.

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