البحرية الإيرانية تحبط هجوما في الخليج

2021/11/01 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني أن قوات من

البحرية، أحبطت صباح اليوم الاثنين،

هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية

بالقرب من مضيق باب المندب.

وبحسب موقع "انتخاب"، فإن فريق المرافقة

البحرية التابع لجيش الجمهورية

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