بالصور:العتبة الحسينية المقدسة تستهدف مرتادي المقاهي من شريحة الشباب من خلال

2021/11/01 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة باشر مركز رعاية الشباب في قسم

تطوير الموارد البشرية بحملة كبيرة

استهدفت مقاهي كربلاء المقدسة لاستقطاب

مجاميع شبابية جديدة واستهدافهم في

البرامج التي اعدت

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