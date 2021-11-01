الشيخ حمودي يعزي بوفاة وكيل المرجعية الدينية في روسيا وأذربيجان

2021/11/01 | 12:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، بواجب العزاء بوفاة وكيل المرجعية الدينية في روسيا وأذربيجان الشيخ محمد علي الموصلي.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد علي الموصلي، وكيل المرجعية الدينية في روسيا وأذربيجان”.وأضاف سماحته […]

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