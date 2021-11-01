إحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر من منفذ مطار بغداد الدولي

2021/11/01 | 12:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخبأة في حقيبة لمسافر عراقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "جهود الهيئة المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وجميع البضائع والمسافرين اثمرت عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر عراقي مغادرًا من مطار بغداد الدولي".

وأوضح أنه "أثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في آخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط وإحباط محاولة التهريب بإشراف مباشر من منتسبي هيئة المنافذ وشرطة الجمرك ومركز جمرك المطار" .

وتابع، أنه "تم إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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