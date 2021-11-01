إيران تعلن إحباط هجوم لقراصنة على ناقلة نفط

2021/11/01 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القوات البحرية الإيرانية هجوما لقراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، الاثنين، بحسب ما نقلت رويترز عن التلفزيون الإيراني.

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