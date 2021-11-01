رسامة كورية جنوبية تمضي ثلاثة عقود حتى تنجز لوحة واحدة..وهذه النتيجة

2021/11/01 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الفنانة الكورية الجنوبية ميونغي كانغ رسم لوحتها "زمن الكاميليا" أواخر ثمانينيّات القرن المنصرم.كانت تقطن في الدائرة 19 من مدينة باريس الفرنسية، حيث تتردّد بانتظام على لوحتها العمودية حينها، لإضافة بعض ضربات ملونة بفرشاتها أو رسم زهور.

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