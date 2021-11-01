2021/11/01 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.وانتقل راموس، إلى نادي العاصمة الباريسي، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سان جيرمان يفكر في فض التعاقد مع رامس المركز الخبري الوطني.

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