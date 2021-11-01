الرئيس برهم صالح يستعرض فرصاً اقتصادية للتغير المناخي

2021/11/01 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الرئيس برهم صالح، أن مكافحة التغير المناخي فرصة لتنويع الاقتصاد في البلاد.

وفي مقال في فاينانشيال تايمز، قال صالح إن مواجهة تغير المناخ يحب أن تكون أولوية وطنية ملحة لبلاده، مضيفا أن التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد.

وعرض الرئيس صالح خططاً طموحة عن مشاريع يجب على العراق التركيز عليها، لإعادة العراق إلى ماضيه الأخضر القريب، مشيراً الى أن التصحر يؤثر على 39 في المئة من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة في 54 في المئة من أراضينا.ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فأن العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم.

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