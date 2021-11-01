العراق بصدد توقيع عقود بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية

2021/11/01 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية، للاستثمار في مجالات الطاقة.وأوضح، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الصباح” العراقية […]

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