فرنسا تهدد بريطانيا بـ “إجراءات انتقامية”

2021/11/01 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “إجراءات انتقامية” اعتبارا من يوم الثلاثاء ما لم تغير بريطانيا موقفها بشأن ملف الصيد.وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، ناقش ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح […]

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