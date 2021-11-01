وزارة التربية: دوام الهيئات التدريسية والتعليمية يجري بنسبة كاملة

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق بان دوام الهيئات التدريسية والتعليمية يجري بنسبة كاملة وسط استعدادات استباقية.

وكشف فاروق نسقت مع وزارة البيئة من أجل رفع الوعي الصحي للطلبة بشأن وباء كورونا، وضرورة الوقاية لغرض استمرار تدريسهم الحضوري، من خلال حملات توعية.



واكد المتحدث باسم وزارة التربية طرح منهاج دراسية جديدة لمراحل مختلفة بعد تدريب الملاكات التعليمية.

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