بالصور .. يار الله والشمري يصلان الى ديالى للاطلاع على الوضع الامني

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن الفريق اول الركن عبد الامير يار الله رئيس اركان الجيش والفريق اول الركن عبد الامير الشمري نائب العمليات المشتركة وصلا الى محافظة ديالى.

وقال المصدر أن الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الامني ولاطلاع على انفتاح القطعات بما يتلائم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

واضاف ان الوفد زار قاطع عمليات ديالى ومقر القيادة.



وشهدت محافظة ديالى الأسبوع الماضي مجزرة ارتكبها تنظيم داعش في قرية الرشاد بالمقدادية.

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