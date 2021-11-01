هل سيتم تغيير سعر صرف الدولار؟ ائتلاف المالكي يرد

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، إمكانية خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال عضو أئتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رفع سعر الدولار مقابل الدينار لم يحقق غايته التي أعلنت عنها الحكومة ومنها ايجاد فرص العمل للعاطلين وتوفير وحدات سكنية للمواطنين الذين لا يملكون وحدات سكنية وغيرها من الأمور التي تتعلق بإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد".

وأضاف، أنه "نظراً لارتفاع سعر برميل النفط فإنه يمكن إعادة سعر الصرف بسعر أعلى قليلا من السابق ليستقر عند 125 ألف دينار لكل 100 دولار"، لافتاً إلى أن "هذا المستوى يكون هنالك موازنة بين السعر القديم والسعر الجديد حيث لن يؤثر على اقتصاد الطبقات الفقيرة والهشة".

وأشار السعداوي إلى أن "قرار رفع سعر الدولار كان قراراً سياسياً وليس اقتصادياً "مبيناً أن "خفض سعر الدولار بحاجة إلى برلمان جاد في هذه المسألة ويعمل على تغليب المصلحة الوطنية".

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