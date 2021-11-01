حزب كردي يعلن موقفه من تغريدة الصدر الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

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رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الاثنين، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدا أن الحوار هو الحل الأساسي.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التوافق السياسي هو الحل لتشكيل الحكومة، والحوار هو الأساس، ولاينبغي استثناء أي جهة لان ذلك يضر بالعملية السياسية ووضع البلد".

وأضاف أن "تغريدة الصدر فيها دعوة للتهدئة ونحن مع تلك التهدئة في الوقت الحالي واستخدام لغة الحوار بدلا من التهديدات والتصعيد".

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