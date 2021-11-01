وفد من برشلونة يتوجه الى قطر غدا للتفاوض مع تشافي

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ نادي برشلونة الإسباني خطوة حاسمة في ملف التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري لتدريب الفريق في الفترة القادمة.وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ان تشافي هيرنانديز قد يوقع مع برشلونة بعد مباراة دينامو كييف فى دوري أبطال أوروبا غدا ، مشيرة إلى :" ان هناك وفدا من برشلونة سوف يسافر إلى قطر لفتح مفاوضات رسمية مع نادي السد وتشافي لحسم الامور في الساعات القادمة " .وأضافت الصحيفة،ان "الوفد الأسباني يدرس الطيران من كييف الأوكرانية بشكل مباشر بعد نهاية مباراة الفريق غدا، لحسم تعاقد نجم برشلونة السابق لتولي قيادة الفريق.وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن وصول تشافي لبرشلونة معقد وقد تستغرق عملية التعاقد معه فترة أطول للعديد من الأسباب، أبرزها عدم فتح النادي الكتالوني حتي الآن مفاوضات رسمية مع نادي السد، كما أن النادي القطري يتمسك باستمراره خاصة وأن عقده لا يزال ساريا لموسمين ولذلك عملية المفاوضات سوف تأخذ وقتا أكبر لحين الانتهاء من الاتفاق على جميع البنود"./انتهى2

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