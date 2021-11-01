الاستخبارات تلقي القبض على 13 ارهابيا في نينوى / موسع

2021/11/01 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على ١٣ إرهابياً عملوا مع داعش تحت كنى وعناوين مختلفة في نينوى .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت ، بعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة ، من القاء القبض على( ١٣) متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى".واوضح البيان :" ان الارهابيين هم المكنى (ابو وقاص) وكان يعمل في ما يسمى لواء القدس ، والمكني (ابوزهراء) يعمل في ما يسمى (كتيبة ابي مصعب الزرقاوي) ومجرم آخر يعمل في ما يسمى (معسكر سلمان الفارسي) فيما يعمل الارهابي الرابع بما يسمى (ديوان الجند/السرية النقلية ) و الارهابي المكنى (ابو هنون) يعمل بما تسمى (الهندسة العسكرية / قسم الالغام)".واضاف :" كما كان من بينهم الإرهابي المكنى (ابو حيدر) الذي يعمل في ما تسمى (فرقة مؤته ) ، اما الإرهابي السابع فهو المكنى (نشوان) يعمل في ما تسمى (فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب) ، كما القي القبض على إرهابي اخر يعمل في ما يسمى ( قاطع القيارة/ عسكر/ جعفر الطيار)، والإرهابي الملقب (ابو حيدر) ويعمل في ما تسمى (فرقه نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان) ، فضلا عن إلقاء القبض على الارهابي المكنى (علي) يعمل في ما يسمى (فرقة مؤته / لواء زيد بن الحارث)، و الارهابي المكنى (ابو مسلم) الذي يعمل بما تسمى (الشرطة الاسلامية/مرور)، كذلك الارهابي المكنى (ابوغفران) يعمل في ما يسمى ( ديوان الجند/سرية النقليات) و الارهابي المكنى (ابوخطاب) يعمل في ما (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى)".واوضح ان المتهمين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية خلال التحقيق الابتدائي والقضائي./انتهى9

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