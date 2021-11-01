2021/11/01 | 12:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكما بالإعدام بحق قاتل الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي.

وذكر مصدر قضائي أن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالإعدام بحق المدان (ح.ك.خ) بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

مادة اعلانية

وأحمد عبد الصمد هو صحافي ومراسل عراقي من البصرة، عرف بمناهضته للأحزاب الموالية لإيران.

وتم اغتياله في يوم 10 كانون الثاني 2020 من قبل مسلحين مجهولين رفقة المصور صفاء غالي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في مايو الماضي اعتقال "فرقة الموت" المتورطة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين ومتظاهرين في محافظة البصرة، من بينهم الصحافي أحمد عبد الصمد أقصى جنوب العراق، وكذلك قتل متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد وكربلاء ومنهم الناشط فهيم وإيهاب الوزني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حكم بإعدام قاتل صحافي ومصور بالبصرة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حكم بإعدام قاتل صحافي ومصور بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).