زراعة كربلاء تجهيز المزارعين بـ 105 من المكائن والمستلزمات الزراعية

2021/11/01 | 12:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز الفلاحين والمزارعين في محافظة كربلاء بـ ( 105) من المعدات والآليات الزراعية المختلفة.

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