عملية جديدة تطيح بـ3 إرهابيين في ديالى (صور)

2021/11/01 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى وقوة برية من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمال المقدادية بمحافظة ديالى".

وأوضح، إن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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