الغزي: رصد 7 مليارات ونصف المليار دينار للمدينة الصناعية في ذي قار

2021/11/01 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الإثنين، رصد مبلغ 7 مليارات ونصف المليار دينار للمدينة الصناعية في ذي قار.وقال الغزي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم رصد مبلغ 7 مليارات ونصف المليار دينار إلى المدينة الصناعية في محافظة ذي قار"، مبيناً أنها "أول مدينة تم افتتاحها".وأوضح أن "المدينة ستسهم في جذب فرص العمل وتشغيل العاطلين وتحقيق التنمية الصناعية داخل المحافظة".

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