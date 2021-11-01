بالوثيقة.. المالية توجه طلباً للتعليم بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت وزارة المالية، طلباً للوزارة اتعليم بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة.

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