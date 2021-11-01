الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في ديالى

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيانه انه “تاكيدا لسعيها بالقبض على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقوة من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمالي المقدادية بمحافظة ديالى”.

واوضحت ان “الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكا.م المادة ٤ إرهاب”.

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