احلام مستغانمي تكتب :جورج قرداحي .. قلب شجاع!

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :احلام مستغانمي

لاتلقوا علي المحاضرات يااصحاب القيافة

والنيافة ..



ولاترشدوا عيني الى الصدور

المحملة بالاوسمة والنياشين ..



فان كل

الأوسمة والنياشين لاتصنع بطلا

ولاتخرّج شجاعا ..



بل ان المواقف هي

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