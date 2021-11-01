رشاوى بـ600 مليون تتسبب بسجن مدير بلدية المنصور السابق 6 سنوات

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء، اليوم الإثنين، حكماً

بالسجن 6 سنوات بحق مدير عام بلدية

المنصور سابقاً.

وقال مصدر قضائي، لوكالة نون الخبرية،

إنه "بعد إكمال تحقيقات لجنة مكافحة

الفساد، القضاء حكم على المتهم "علي جار

الله

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