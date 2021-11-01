طائرات F_16 العراقية تستهدف وكرا للإرهابيين شرقي صلاح الدين

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الامني ان طائرات F_16 العراقية نفذت ضربة استهدفت وكرا للارهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان: بناءً على متابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربة استهدفت خلالها وكرا للارهابيين في منطقة العيث، مشيرة الى ان قوة من لواء مغاوير عمليات صلاح الدين خرجت لتفتيش مكان الضربة، وتمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين وحاصرت ٣ عناصر من عصابات داعش في المكان.

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