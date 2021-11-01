إخراج أفواج شرطة الطوارئ واستبدالها بقوات الجيش في المقدادية

2021/11/01 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت القوات الأمنية في محافظة ديالى إجراءات أمنية جديدة مشددة لفرض الأمن في قضاء المقدادية تمثلت بإخراج أفواج شرطة الطوارئ، واستبدالها بقوات الجيش في المقدادية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري الى المقدادية لمتابعة الاوضاع الامنية وعلى اثر ذلك تقرر نشر ست نقاط أمنية في المناطق التي تعرضت للهجمات، فضلا عن تحصين المناطق التي شهدت خروقات في عموم المقدادية وشق طرق في البساتين للسيطرة عليها.

هذا وتضمنت الإجراءات نشر قوات أمنية داخل القرى التي شهدت أوضاع وتوترات وهي نهر الإمام والميثاق، ونصب كاميرات حرارية في المنطقة المنكوبة.

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