2021/11/01 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية – العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق ان حجم الصادرات الى العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس آذار 2022).[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران: قيمة الصادرات إلى العراق بلغت 9 مليارات دولار المركز الخبري الوطني.

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