روسيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا

2021/11/01 | 13:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 40402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1155 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (7103)، تليها مدينة بطرسبورغ (3250)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2856).وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم […]

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