انتشار أمني مكثف في الأنبار.. تعرف على الأسباب

2021/11/01 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتشار امني واسع في محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية من الجيش والحشد الشعبي والعشائري وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى شرعت بنشر كمائن وسيطرات امنية ومفارز ثابتة ومتحركة عند منافذ المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار"، لافتا الى ان "انتشار الجديد جاء على خلفية ورود معلومات توفرت لدى القوات الامنية بوجود بقايا عناصر داعش يرمون القيام بعمليات ارهابية ضد القوات القطعات العسكرية".

واضاف ان "القوات الامنية المنتشرة بالقرب من المناطق الصحراوية المفتوحة كثفت من تواجدها في نقاط التفتيش المنتشرة باتجاه محافظة صلاح الدين"، مبينا ان "الهدف من هذه الاجراءات للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".

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