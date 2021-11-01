2021/11/01 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة ارهابيين في ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى وقوة من لواءي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني، القت القبض على ثلاثة ارهابيين في جلولاء وشمالي المقدادية بمحافظة ديالى ، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب./انتهى9

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