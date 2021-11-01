انباء عن تكليف حميد الشطري بمنصب رئيس جهاز الامن الوطني بدلا عن عبد الغني الاسدي

2021/11/01 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن تكليف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رسميا ، حميد الشطري بمنصب رئيس جهاز الامن الوطني بدلاً عن عبد الغني الاسدي./انتهى9

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