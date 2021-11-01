الجفاف يشارك السلاح في تهجير السوريين.. أزمة المناخ تضرب شمال البلاد

2021/11/01 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا تواجه في الوقت الحالي أسوأ موجة جفاف حلَّت بها منذ 70 عامًا.

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