حين نبيع صروحنا العلمية - كلية الزراعة أبو غريب - عبد الغني سلامه

2021/11/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه على الطريق العام الواصل بين بغداد وحدود العراق الغربية باتجاه الأردن وسورية، وعلى مسافة 20 كم من مركز العاصمة وباتجاه الغرب، توجد بوابة مكونة من عامودَين حجريَّين، على أحدهما لوحة بالخط الكوفي باللون الأزرق نُقشت عليها عبارة: «كلية الزراعة.



جامعة بغداد، تأسست سنة 1952».وكما سيؤلم كل مهندس زراعي في العالم، آلمني ما كتبه الزميل محمود الهاشمي عمّا آل إليه مصير كلية الزراعة، حيث كتب مرثية حزين ......





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