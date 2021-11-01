غربة الله - سعود سالم

2021/11/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٠-;-٢-;- - تقلص النور الإلهي إذا كنت تريد أن تخلق عالما من لاشيء، فإن المهارة الأولى التي ستحتاجها هي مهارة التزمزم tsimtsum أو Tzimtzum وتتمثل في قدرتك على التواجد في غيابك.



إذا أتقنت ذلك، وأضفت القدرة على إنشاء وإبداع شيء ما من لا شيء، فإن الباقي سيكون أمرًا في منتهى السهولة، وبذلك تكون إلها حسب الكابالا الصوفية.



أما فويرباخ فإنه يرى أن الله هو "ال ......





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