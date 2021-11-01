العلماء يحددون شرطين لانتهاء خطورة كورونا للابد

2021/11/01 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حدّد عدد من العلماء “شرطين أساسيين” يجب توافرهما لكي يصبح فيروس كورونا أقل خطورة في نهاية المطاف، في ظل تزايد قدرته على التحور.فالعلماء باتوا يدركون أن “هذا الفيروس لا يشبه فيروسات أخرى مستقرة نسبيا مثل الحصبة، لذا وبعد عدة دراسات حددوا عاملين أساسيين لكي يتم حماية كل شخص حول العالم في […]

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