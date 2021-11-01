2021/11/01 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاثنين، عن إطلاق سراح (٦٠٠) نزيلاً خلال شهر تشرين الأول الماضي لعام ٢٠٢١.وقال بيان صادر عن اعلام الوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني إن “دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن الإفراج عن 600 نزيل خلال الشهر الماضي المركز الخبري الوطني.

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