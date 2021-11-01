الحملات مستمرة.. إرهابي آخر بقبضة الاستخبارات في نينوى

2021/11/01 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على إرهابي في ناحية زمار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز: إن "معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود احد الإرهابيين في حي الربيع التابع الى ناحية زمار، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمارجرى مداهمة الهدف والقبض على الإرهابي المدعو(هذال الجحيشي)".

وأضاف، إن "الإرهابي من تولد 1997 ومطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مبينا انه تم تسليمه الى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار بوصل تسليم إصولي".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى.بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 13 إرهابيا عملوا مع داعش تحت كنى وعناوين مختلفة في محافظة نينوى.

كما أعلنت شرطة نينوى، القبض على إرهابي يدعى "أبو البراء" في سوق حي ( السكر ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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