2021/11/01 | 13:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكيك خلية لداعش بالأنبار والإطاحة بـ"إرهابي" في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية لداعش بالأنبار والإطاحة بـ"إرهابي" في بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية لداعش بالأنبار والإطاحة بـ"إرهابي" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).