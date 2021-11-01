القوات البحرية الإيرانية تحبط هجوماً على ناقلة في خليج عدن

2021/11/01 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية أحبطت هجوما لقراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن اليوم الإثنين.

وذكر التلفزيون الرسمي “قبل عبورها مضيق باب المندب، اقتربت أربعة زوارق تقل مسلحين من الناقلة لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الهجوم بعد أن أطلقت الحراسة الإيرانية طلقات تحذيرية”.

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