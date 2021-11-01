تصريحات منسوبة لميقاتي: ناشدت قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر ونحن أمام منزلق كبير

2021/11/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة "الميادين"، عن رئيس الحكومة

اللبنانية، نجيب ميقاتي، قوله إنه "ناشد

وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه

الوطني على أي أمر آخر"، بخصوص الأزمة مع

السعودية.

وأشارت "الميادين" في تصريحات نقلته

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