ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

2021/11/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم

الاثنين، بنحو 11% بعد توقف ضخ الغاز

الروسي المباشر إلى ألمانيا عبر أنبوب

"يامال - أوروبا".

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز

لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF في

هولندا في

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